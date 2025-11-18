中国、外務省局長に抗議＝台湾有事発言巡り―北京

Newsfrom Japan

【北京時事】中国・北京を訪問した外務省の金井正彰アジア大洋州局長は１８日、台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁を巡り、中国外務省で劉勁松アジア局長と協議した。従来の日本政府の立場を変えるものではないと説明し、理解を求めたとみられる。中国側は高市氏の発言に強く抗議し、双方の主張をぶつけ合う形となった。

中国外務省の報道官によると、劉局長は金井氏に「厳正な申し入れ」を行い、高市氏発言は「戦後の国際秩序を破壊し、『一つの中国』原則に背くものだ」と非難。「中日関係の政治的基礎を根本的に損なうもので、極めてたちが悪い」と激しく抗議した。報道官は発言の撤回を改めて求めた。

一方、木原稔官房長官は同日の記者会見で、首相の答弁は「従来の政府の立場を変えるものではない」として撤回しない方針を改めて示した。

協議は数時間に及んだもようだ。金井氏は協議が終わり中国外務省を立ち去る際、車に乗り込むまで劉氏と言葉を交わしていたが、報道陣の問い掛けには終始無言のまま。すぐに日本への帰途に就き、空港では「東京で貼り出し（報道発表）をします」とだけ話し、足早に搭乗口に向かった。

習政権は台湾問題を「核心的利益の中の核心」と位置付けており、台湾有事が「存立危機事態」に該当し得るという高市氏の答弁に強く反発。国民に日本への渡航を控えるよう呼び掛けたほか、留学計画も慎重に判断するよう注意喚起した。金井氏は、呼び掛けの撤回を促したとみられる。

１８日、北京の中国外務省で、劉勁松アジア局長（手前右）と話す外務省の金井正彰アジア大洋州局長（同左）

