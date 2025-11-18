小型機墜落、３人死亡＝佐賀から大阪に飛行か―福岡・八女の山中

Newsfrom Japan

１８日午前１０時４０分ごろ、福岡県八女市星野村で住民から「セスナ機のようなものが墜落した。黒煙が出ていた」と１１９番があった。県警と消防が現場の山中を捜索したところ、墜落した小型機の機体らしきものが見つかり、付近で搭乗したとみられる３人が発見された。いずれもその場で死亡が確認された。

佐賀空港事務所（佐賀市）によると、小型機に乗っていたのは京都市の男性２人と神戸市の男性１人。県警は死亡した３人の身元確認を進める。

小型機は米シーラス・エアクラフト社製の５人乗り単発プロペラ機「シーラスＳＲ２０」。国土交通省によると、佐賀空港を離陸してから約２０分後の午前１０時３１分、救難信号の受信が確認された。

飛行計画では、同機は１７日に八尾空港（大阪府八尾市）を離陸し、佐賀空港に到着。１８日は、午前１０時１５分ごろ佐賀空港を離陸し、午後０時４５分ごろに八尾空港に戻る予定だった。

小型機墜落事故で、規制線が張られた現場周辺＝１８日午後、福岡県八女市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]