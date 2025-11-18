定数削減、まずは期限・幅規定＝鈴木自民幹事長、棚上げ否定

Newsfrom Japan

自民党の鈴木俊一幹事長は１８日までに時事通信のインタビューに応じ、日本維新の会と合意した衆院議員の定数見直しに関し、今国会では期限や削減幅など大枠を規定する法案の成立を目指す考えを示した。削減を棚上げする考えはないことも強調した。主なやりとりは次の通り。

―衆院議員の定数１割削減をどう進めるか。

党政治制度改革本部や維新との協議体の議論に任せなければいけない。比例代表だけか小選挙区も含めるかなど、まずは協議体で議論を進める。

―今国会中に法案成立まで目指すのか。

（自維で合意した）今国会に提出し、成立を目指すという法案に書くべきは、少なくとも、いつまでにやるか、規模をどうするかなど１割削減に向けての骨格だ。あと１カ月（の会期）で各党会派の理解を得て完成形のものを成立させるのは現実的に難しい。むしろ削減を確実に実現するため、ピン留めできる法律をまずつくる。国勢調査の確定値が来秋出てくるのも踏まえ、十分に各党と協議する。

世論調査を見ても定数削減に対する支持は高い。立憲民主党の野田佳彦代表もかつて４５議席削減を主張した。基本的には賛成の立場だと思う。丁寧に多くの会派の賛成を得て、確実に実現する。

―期限の明記は。

重要だ。そうしないとズルズル先に行ってしまうこともある。先送りにし、うやむやにして終わろうなんて考えていない。

―党勢回復へ何をするか。

選挙で大敗した要因の一つは政治資金（収支報告書）不記載問題だ。二度と起こさない。自民党の立ち位置が分からなくなってきたという（参院選の）総括もあった。結党７０年を迎え、党ビジョンを策定する。結党１００年でも国民から必要とされ、頼りにされる党でなくてはならない、という思いで立ち位置や理念を明らかにしたい。

―積極財政と財政規律のバランスをどう取るか。

半導体や量子など成長分野は、国が投資を主導しないと今までの３０年間と同じ停滞になる恐れがある。「財政規律派」に対するものは「積極財政派」ではなく「放漫財政派」だ。高市早苗首相は基礎的財政収支（プライマリーバランス）で複数年度にわたる新指標をつくると表明した。投資すべきところには投資し、財政規律もその目標を通じて守っていくことは実現可能だ。

インタビューに応じる自民党の鈴木俊一幹事長＝１７日、東京・永田町の同党本部

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]