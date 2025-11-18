愛子さま、国家主席を表敬＝外交関係７０周年、もてなしに感謝―ラオス

Newsfrom Japan

【ビエンチャン時事】ラオスを公式訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１８日、首都ビエンチャンの国家主席府を訪れ、トンルン国家主席を表敬訪問された。

日本とラオスの外交関係樹立７０周年に当たっての公式行事で、愛子さまはラオス側から贈られた、同国の民族衣装を身に着けて臨んだ。

国家主席は「日本とラオスの今後の友好関係がさらに発展していくことを期待しています」などと発言。愛子さまは「国民の皆さまに大変温かくおもてなしをいただき、直接国家主席にお目にかかることができたことをとてもうれしく思っております」と応じた。

パーニー国家副主席やソーンサイ首相ともそれぞれ面会。３人には両陛下からの言付けも伝えたという。

続いて和服に着替え、市内のホテルで副主席主催の晩さん会に臨んだ。副主席の歓迎のあいさつに続き、「長年にわたり、日本とラオスの友好関係と協力の歴史が築かれてきたことを喜ばしく思います」と答礼の言葉を述べた。

これに先立ち、ビエンチャンで最も格式の高い寺院にある金色の仏塔「タートルアン大塔」を見学。地元の人々による音楽や踊りの出迎えを受けると、笑顔で手を合わせて応え、仏像の前で花とろうそくを供えた。

タートルアン大塔に到着された天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝１８日正午、ビエンチャン（代表撮影・時事）

タートルアン大塔で、ラオスの伝統衣装姿でろうそくを供えられる愛子さま＝１８日午後、ビエンチャン（代表撮影・時事）

ラオスのトンルン国家主席（右）と面会される天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝１８日、ビエンチャン（代表撮影・時事）

ラオスのパーニー国家副主席（右）と面会される天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝１８日午後、ビエンチャン

首相府に到着し、ラオスのソーンサイ首相（左端）の出迎えを受けられる天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝１８日午後、ビエンチャン（代表撮影・時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]