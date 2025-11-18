コメの相対価格、５６％上昇＝１０月も過去最高―農水省

Newsfrom Japan

農林水産省は１８日、２０２５年産米の１０月の相対取引価格（全銘柄平均、玄米６０キロ当たり）が、前年同月から５６％上昇し、３万７０５８円だったと発表した。過去最高だった前月に対しても、１６３円上回り、月別価格として比較可能な０６年以降で最高値を更新した。

２５年産米は、農協（ＪＡ）が集荷時に生産者に前払いする概算金を、前年比３～７割程度高く設定していることなどから、取引価格が高止まり傾向にある。相対取引価格は、全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）などの集荷業者と卸売業者の間で取引される価格。

一方、１０月の相対取引数量は、直近５年で最も多い３３．７万トンと、前年同月比で２３％の増加となった。新米に対する消費者の旺盛な需要を反映し、卸売業者からの引き合いが強かったもようだ。

業者間の取引価格の高騰は、スーパーなど小売店での販売価格にも影響している。全国のスーパー約１０００店舗で１１月３日からの１週間で販売されたコメ５キロ当たりの平均価格は、４３１６円と最高値を更新した。

コメの等級検査＝１０月２３日、栃木県大田原市のＪＡなすの米麦サテライト施設

