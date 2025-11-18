日韓共同訓練見送り＝防衛交流停滞に懸念

Newsfrom Japan

海上自衛隊と韓国海軍が調整していた捜索・救難共同訓練について、韓国側が月内実施を見送る考えを日本側に伝えたことが分かった。複数の日本政府・与党関係者が１８日明かした。自衛隊による韓国空軍機への給油支援を、日本側が中止したことに対する報復との見方がある。改善基調にある防衛交流の停滞を懸念する声が出ている。

日韓の共同訓練は、２０１８年に発生した韓国海軍による海自哨戒機への火器管制レーダー照射問題を受けて全面的にストップ。岸田文雄首相と尹錫悦大統領（いずれも当時）が関係改善を進めたことを踏まえ、昨年１１月に約７年ぶりとなる共同訓練が行われた。

雰囲気が変わったのは今月上旬ごろだ。中東の航空ショーに向かう韓国空軍機に対し、航空自衛隊那覇基地（那覇市）で燃料を補給する計画だったが、韓国が実効支配する島根県・竹島周辺を対象機が飛行していたことが判明。日本側が中止を決めた。韓国側は１３～１５日に東京都内で行われた「自衛隊音楽まつり」への軍楽隊参加も見送った。

防衛省関係者は「報復だろう」との見方を示し、ある自民党国防族は「険悪なムードだ」と先行きを懸念。一方、自衛隊内には「これまでの積み上げが突然崩れるものではない。訓練は機会を捉えてやるのだろう」と楽観的な声も出ている。

取材に応じる小泉進次郎防衛相＝１８日午前、国会内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]