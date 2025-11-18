トクリュウ対策、強力に推進＝赤間国家公安委員長―新閣僚インタビュー
赤間二郎国家公安委員長は１８日、報道各社のインタビューに応じ、匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）の壊滅に向け、新体制で強力な取り締まりを進めると述べた。クマ被害やサイバー犯罪に対処する体制整備にも意欲を示した。主なやりとりは次の通り。
―特殊詐欺などトクリュウによる犯罪の対策は。
刻々と変化する犯行手口を把握し、国民へのタイムリーな情報発信や対策のアップデートが重要だ。組織壊滅には中核人物の摘発が不可欠で、新たな体制による強力な取り締まりや関連の法整備を加速させる。
―クマによる人身被害にどう対応するか。
秋田、岩手に応援部隊を派遣して警察官のライフル銃による駆除任務を開始した。クマ駆除の技能を持つ警察官の確保や、装備資機材の充実をさらに進めていく。
―サイバー犯罪への対策をどう進めるか。
企業を狙ったランサムウエア被害の報告件数が今年上半期は最多になるなど極めて深刻だ。被害防止や、アクセス無害化措置という新たな任務に向け、人材確保や機材の整備を進める。
―相次ぐ警察不祥事への受け止めは。
警察活動への信頼を損なう事案で極めて重く受け止めている。検証で不適切だった事案は再発防止策を確実に実行し、調査中の事案は説明責任を果たすことで信頼回復に努めることが重要だ。
―スパイ防止法制定や国家情報局創設への動きに対する所感を。
外国による有害活動から国益を守ることは極めて重要でインテリジェンス機能の強化方針が閣議決定された。必要な制度の検討に、警察庁がしっかり参画、貢献するよう指導していく。
