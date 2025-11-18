米でＨＶ生産に１４００億円＝「カローラ」現地製造へ―トヨタ

Newsfrom Japan

【ニューヨーク時事】トヨタ自動車は１８日、米国で販売が好調なハイブリッド車（ＨＶ）の現地生産を強化するため、南部ミシシッピ州などの５工場に計９億１２００万ドル（約１４００億円）を追加で投じると発表した。今月明らかにした今後５年間で最大１００億ドル（約１兆５５００億円）を投資する方針の一環。乗用車「カローラ」のＨＶを初めて米国内で製造する。

米新車市場では、電気自動車（ＥＶ）の割合が７％程度で伸び悩む中、ＨＶは足元で１３％に拡大。トヨタは米国で売れるＨＶの約半分のシェアを占め、ＨＶ人気の追い風を受けている。北米法人の幹部は声明で「顧客はトヨタのＨＶを歓迎しており、増加する需要に対応すべく体制を整えている」と述べた。

ミシシッピ州の工場には１億２５００万ドル（約１９０億円）を投じ、現在は日本で製造、輸出しているカローラのＨＶの現地生産を始める。南部ウェストバージニア州の工場には４億５３００万ドル（約７００億円）を充て、ＨＶ車用エンジンや基幹部品の組み立て能力を増強。南部ケンタッキー、テネシー、中西部ミズーリ各州の施設にも追加投資を行い、全体で２５２人の新規雇用を創出する。

トヨタ自動車のロゴマーク（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]