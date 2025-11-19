漫画海賊版配信、米ＩＴに賠償命令＝出版大手４社に５億円・東京地裁

Newsfrom Japan

漫画の海賊版サイトのデータ配信に使われるサービスが著作権侵害に当たるとして、出版大手のＫＡＤＯＫＡＷＡと講談社、集英社、小学館が米ＩＴ企業「クラウドフレア」（本社サンフランシスコ）に計５億６００万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が１９日、東京地裁であった。高橋彩裁判長は著作権侵害のほう助を認定し、同社に約５億円の支払いを命じた。

クラウド社は、契約したサイトのデータを世界各地に置いた自社サーバーに複製して配信する「コンテンツ・デリバリー・ネットワーク（ＣＤＮ）」と呼ばれるサービスを提供している。海賊版配信を巡り、ＣＤＮ事業者の責任を認めた判決は初めて。

判決によると、海賊版サイトはＣＤＮを使って約４０００作品を無料で配信。出版４社は２０２０年４月以降、人気漫画「進撃の巨人」「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」など４作品についてクラウド社サーバーからの削除を求めたが応じなかった。

クラウド社が配信主体かどうかが主な争点だった。高橋裁判長は、同社のサーバーに違法なデータを記録したのはサイト運営者で、同社は配信主体ではないと判断。ただ、ＣＤＮにより配信元サーバーへの負荷が大きく抑えられ、サイト運営者が効率的に多くのデータを配信できたと指摘した。

その上で、「海賊版であることは一見して明らかで、クラウド社は権利侵害を認識できた」と認定。出版４社から著作権侵害の通知を受け取って１カ月の時点でサービスを止める義務を負ったが怠ったとして、著作権侵害をほう助したと結論付けた。

出版４社は判決後の共同声明で「海賊版サイトの運営者が身元を隠して大規模配信を繰り返す現状において重要な判断。ＣＤＮの悪用防止に向けた一歩となることを期待している」とした。

クラウド社は「非常に残念に思う。控訴する予定だ」とするコメントを出した。

漫画の海賊版サイトを巡る訴訟の判決後、取材に応じる出版社側代理人の福井健策弁護士（中央）ら＝１９日午後、東京都目黒区

