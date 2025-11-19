大分市で１７０棟以上延焼＝１人死亡、鎮火見通せず

Newsfrom Japan

１８日午後５時４５分ごろ、大分市佐賀関で火災が発生し、１７０棟以上の住宅や店舗が焼けた。現場は佐賀関漁港近くの住宅密集地で、発生から２４時間が経過しても鎮火の見通しは立っていない。市によると１９日午後３時現在の延焼面積は約４．８９ヘクタール。大分県などによると、焼け跡から性別不明の１人が心肺停止状態で見つかり、その後死亡が確認された。現場では７０代の男性１人が安否不明になっており、５０代女性１人が軽傷という。

県と市は災害対策本部を設置。佐藤樹一郎知事は１９日、陸上自衛隊に災害派遣要請をした。政府は同日、首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、高市早苗首相は自身のＸ（旧ツイッター）で「地元自治体と連携して最大限の支援を行っていく」と表明した。

現場は大分市中心部から東に約２５キロで、周辺の山林や沖合に約１．４キロ離れた無人島にも燃え広がった。県災害対策本部などによると、市や近隣の消防から計６０台以上の消防車両が出動し、消火に当たった。市は佐賀関公民館に避難所を設け、一時１２１世帯１８０人が避難。１９日午後６時現在も１０１世帯１５２人が身を寄せている。

出張先の東京から被害確認のため戻った佐藤知事は、記者団の取材に「住宅地の火災は収束に向かっている。引き続き全力で消火活動を進めていく」と話した。大分市の足立信也市長は同日午後、現場を視察した。

火災が発生した佐賀関漁港近くの住宅密集地＝１９日午前、大分市（大分県提供）

火災が発生した佐賀関漁港近くの住宅密集地＝１９日午後、大分市

大規模火災が発生した佐賀関漁港沖合の無人島から上がる煙＝１９日午後、大分市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]