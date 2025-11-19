中国、水産物輸入再び停止へ＝高市首相発言受け強硬姿勢に

Newsfrom Japan

中国が、日本産水産物の輸入を再び停止することが１９日、分かった。関係者が明らかにした。中国は東京電力福島第１原発の処理水放出後に全面禁輸に踏み切ったが、今年から一部輸入を解禁していた。台湾有事に関する高市早苗首相の発言を受け、再び強硬姿勢に転じた格好だ。

中国外務省報道官は同日、輸入停止に関し「高市首相が台湾に関する誤った発言をした」と説明。「品質の安全を保証する資料が提供されていない」とも語った。

関係者によると、輸入再開のための日本の輸出関連施設の再登録手続きに関し、中国側から正式な外交ルートを通じ、「検査に時間がかかる」として再登録申請の受け付けを停止する意向が伝達された。市場拡大を見込んだ国内水産業者だけでなく、日本の輸出戦略にも影響が出そうだ。

中国は２０２３年８月の処理水放出を受け、日本産水産物の輸入を全面停止。しかし、今年に入って日中両国は施設の再登録手続きを進めることで合意。禁輸措置も一部解除され、１１月上旬には北海道産冷凍ホタテの輸出が再開された。

中国国旗（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]