愛子さま、不発弾問題の啓発施設視察＝「不発弾ない国に」―ラオス

【ビエンチャン時事】ラオスを訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１９日、首都ビエンチャンにある、不発弾問題の啓発施設「ＣＯＰＥビジターセンター」を視察された。

同国ではベトナム戦争中の１９６４～７３年、南ベトナム解放民族戦線（ベトコン）への補給路の遮断などのため、米軍が２００万トン以上の爆弾を投下。現在も不発弾の除去作業が続けられている。

愛子さまは、クラスター弾から多数の「子弾」がばらまかれる様子を再現した模型を真剣な表情で見学。子弾一つで約３０平方メートルを破壊するとの説明に深くうなずき、「非常に幅広い範囲で影響を」と述べた。

同国の不発弾除去計画の策定支援を担当する日本の国際協力機構（ＪＩＣＡ）の専門家とも面会し、「処理ではどのような点が難しいですか」と質問。見学後にはセンター関係者に「ラオスが不発弾のない国になりますように」と伝えたという。

愛子さまはこの日、日本の支援で建てられた「武道センター」も訪れ、武道に取り組む子どもや若者と交流。ラオスの柔道代表選手には「どういうところが面白いですか」と尋ねた。市内の中高一貫校で日本語授業の様子も見学した。

ベトナム戦争中の米軍の空爆による不発弾被害を伝える「ＣＯＰＥビジターセンター」で、クラスター弾の模型を見学される天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝１９日午後、ビエンチャン（代表撮影・時事）

日・ラオス武道センターで演武を見学される天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝１９日午後、ビエンチャン

