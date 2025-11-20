愛子さま、古都ルアンプラバン訪問＝県党書記と昼食、病院視察も―ラオス

Newsfrom Japan

【ルアンプラバン時事】ラオスを訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは２０日、古都ルアンプラバンを日帰りで訪れ、ブンルアム県党書記との昼食会に臨まれた。

民族衣装を着た愛子さまはあいさつで、世界中から人が訪れる同地訪問を「心からうれしく思います」とし、昼食会に先立って見学した国立博物館や寺院について「王都に受け継がれた伝統技術の輝きに深い感銘を覚えました」と感想を述べた。天皇陛下が皇太子時代の２０１２年に訪問したことにも触れ、「私も、父をはじめ皇室の方々の歩みを受け継ぎ、日本とラオスとの懸け橋の一端を担うことができれば」と話し、笑顔で乾杯した。

国立博物館は１９７５年まで続いた王政時代の宮殿内部を公開したもので、愛子さまはきらびやかな壁画や王の肖像画を熱心に見て回った。日本のＮＰＯ法人が建設した「ラオ・フレンズ小児病院」も視察。患者と交流し、やけどで入院したという男児とその母親に「入院はいつから」と尋ねた。

観光地「クワンシーの滝」にも足を運び、勢いのある滝を見上げ、記念撮影に応じた。同日夜にビエンチャンに戻る。

日本のＮＰＯ法人が建設した「ラオ・フレンズ小児病院」に到着し、縫いぐるみを受け取られた天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝２０日午後、ラオス・ルアンプラバン

ルアンプラバンの県党書記主催昼食会に臨まれる天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝２０日午後、ラオス・ルアンプラバン

ラオ・フレンズ小児病院を視察し、子供らに声を掛けられる天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝２０日午後、ラオス・ルアンプラバン（代表撮影・時事）

クワンシーの滝を訪れ、記念撮影に臨まれる天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝２０日午後、ラオス・ルアンプラバン（代表撮影・時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]