駐日米大使「首相を支持」＝中国の強硬姿勢を非難

グラス駐日米大使は２０日、台湾有事を巡る高市早苗首相の発言に対し、中国が強硬姿勢を示していることについて「われわれは首相を支持する」と述べた。外務省で記者団の取材に応じた。

グラス氏は「中国による挑発的発言と経済的威圧は極めて非建設的で、地域の安定を損なうものだ」と非難。中国の薛剣・駐大阪総領事がＸ（旧ツイッター）に「汚い首は斬ってやる」と投稿したことにも触れ、「言語道断だ。あらゆる手段で反撃する」と強調した。

これに先立ち、グラス氏は茂木敏充外相と会談し、「尖閣諸島を含む日本の防衛に対する断固たるコミットメント」を伝えた。

グラス氏はまた、中国が日本産水産物の輸入を事実上停止したことについて、Ｘに「威圧的な手段に訴えるのは、中国政府にとって断ち難い悪癖のようだ」と投稿。その上で「同盟国である日本を支えていく」と記した。

