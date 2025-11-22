利上げ「環境は整っている」＝３月の春闘大勢判明待たず検討―増日銀委員

Newsfrom Japan

日銀の増一行審議委員は２１日までにインタビューに応じ、追加利上げについて「経済・物価を考えると、環境的にはもう整っている」との認識を明らかにした。その上で、利上げ判断のカギとなる２０２６年春闘の初動のモメンタム（勢い）は「（同年）３月よりもっと早く出てくると思う」と指摘。春闘で大手企業の交渉結果の大勢が判明する来年３月を待たず、今年１２月か来年１月の金融政策決定会合でも利上げを検討する考えを示した。

増氏は日銀が大規模金融緩和を長く続けてきたことを念頭に、「利上げそのものは引き締めではなく正常化の一環だ」と強調。１２月１８、１９両日に開かれる次回会合での利上げに関し、「本当に悪いデータが出てくる場合は考えなくてはいけないが、全ては総合判断だ」と含みを残した。２６年春闘の賃上げ率については、企業の好業績や人手不足を背景に「今年並みは維持されるのでは」と期待を示した。

インタビューに答える日銀審議委員の増一行氏＝２０日、東京都中央区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]