殺人未遂容疑で４３歳自衛官逮捕＝赤坂刺傷、「既婚隠し女性と交際」―駐屯地から自転車で現場に・警視庁

東京都港区赤坂の雑居ビル地下１階で４０代女性が刺され重傷を負った事件で、警視庁捜査１課は２２日、殺人未遂容疑で、陸上自衛官大津陽一郎容疑者（４３）＝練馬区土支田＝を逮捕した。「私はやっていません」と容疑を否認している。

捜査関係者によると、同容疑者は逮捕前の任意聴取で「家族がいることを伏せて交際していた。６月ごろに女性から切り出され、円満に別れた」と話したといい、同課が詳しい動機を調べている。

逮捕容疑は１６日午前１０時半ごろ、殺意を持って女性の左脇腹などを刃物のようなもので刺すなどし、重傷を負わせた疑い。

女性は公演のために訪れた同ビル地下１階のライブハウス前で、解錠を待っていたところを襲われた。

捜査関係者や陸自によると、同容疑者は朝霞駐屯地（練馬区）所属の２等陸曹で、事件当日について「午前６時から正午ごろまで仕事着の手入れなどをしており、職場から出ていない。帰宅後はずっと自宅にいたので、赤坂には行っていない」と主張。女性とは約９年前にＳＮＳを通じて知り合ったといい、別れた後は「トラブルは一切ない」と説明したという。

防犯カメラの捜査で同容疑者が浮上。１６日の事件当日は午前６時半ごろに駐屯地を出発し、自転車で約２０キロ離れた現場に向かい、正午すぎに駐屯地に戻ったことが確認された。

現場周辺でも、同日午前８時ごろから周辺を徘徊（はいかい）し、女性の後を追うようにビルに入り、約３０秒後に逃走する姿が映っていた。

同課は、同容疑者の自宅や駐屯地を家宅捜索し、自転車や刃物、衣服などを押収。同容疑者は事件前、靴カバーや手袋を装着し、逃走中に上着や靴を替えるなどしており、同課は周到に準備して事件を起こしたとみている。

同駐屯地第１施設大隊の安保直之隊長の話 警察の捜査に全面的に協力し、事実関係に基づき厳正に対処する。

東京・赤坂の女性刺傷事件で、逮捕された男が所属していた陸上自衛隊朝霞駐屯地＝２１日午後、埼玉県朝霞市

東京・赤坂の女性刺傷事件で逮捕され、警視庁赤坂署に入る大津陽一郎容疑者＝２２日未明、東京都港区

