紀子さまと悠仁さま、伊豆大島訪問＝土砂災害犠牲者を慰霊
秋篠宮妃紀子さまと長男悠仁さまは２２日、デフリンピック東京大会の競技観戦などのため、船で伊豆大島（東京都大島町）に入られた。到着後、２０１３年１０月の台風２６号による土砂災害犠牲者の慰霊碑を訪れ、供花した。
土砂災害では３９人が犠牲となり、上皇ご夫妻が在位中の１４年２月、見舞いで同島を訪れた。紀子さまと悠仁さまは、被災地に町が整備した「大島町メモリアル公園」の慰霊碑に花を手向け深々と拝礼。被災者の「語り部」３人との懇談では、消防団と町民らが災害時の経験を踏まえ、連携して訓練を続けていると聞いた悠仁さまが「島民のつながりが感じられました」と感想を述べたという。
続いて高齢者施設を訪れ、通所者らの玉入れに参加。悠仁さまは終了後、しゃがみ込んで「皆さんでやるのは楽しいですよね」と笑顔で話し掛けていた。
悠仁さまが自然災害の被災地訪問や犠牲者慰霊をするのは初めて。この日は同島特産のツバキ油の製油所も訪れ、デフリンピックのオリエンテーリング女子選手らと懇談。悠仁さまは「お会いできてうれしいです」と手話であいさつしていた。２３日にデフリンピックのオリエンテーリング競技を観戦する。
