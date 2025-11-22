「米国抜き」で宣言採択＝Ｇ２０首脳会議が開幕―南ア

Newsfrom Japan

【ヨハネスブルク時事】２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）が２２日、南アフリカのヨハネスブルクで２３日までの日程で開幕した。トランプ米大統領は南ア政府が少数派の白人を迫害していると主張し、参加をボイコット。Ｇ２０サミット発足以来初めて米大統領が不在となる異例の会議となる中、「米国抜き」の首脳宣言を初日に採択した。

アフリカでのＧ２０サミット開催は初めて。議長国の南アは(1)災害への強靱（きょうじん）性向上(2)低所得国の債務問題(3)公平な成長につながる重要鉱物資源の活用―を主要議題に据えた。

日本からは高市早苗首相が出席。トランプ氏は議題にも反発し米政府の参加を全面拒否した。世界２位の経済大国である中国も習近平国家主席に代わり、李強首相が出席した。

首脳宣言は、世界経済のリスクに対する多国間協調の重要性や、深刻な気候変動への早期対応などを明記。人工知能（ＡＩ）を含むデジタル技術を不平等解消や持続可能な開発促進につなげるべきだと訴えた。

２２日、南アフリカのヨハネスブルクで、２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）に出席した各国首脳ら（ＥＰＡ時事）

２２日、南アフリカのヨハネスブルクで開幕した２０カ国・地域首脳会議（ＡＦＰ時事）

