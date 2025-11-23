Ｇ２０首脳会議閉幕＝来年は米国開催

Newsfrom Japan

【ヨハネスブルク時事】南アフリカのヨハネスブルクで開かれていた２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）は２３日、２日間の日程を終え閉幕した。トランプ米大統領がボイコットし、２００８年の会議発足以来初めて首脳宣言が出せない事態が危ぶまれたが、初日にＧ２０の重要性を再確認した宣言を「米国抜き」で採択した。来年は米国で開催される。

議長国の南アは、新興・途上国「グローバルサウス」の立場から「連帯・平等・持続可能性」をテーマに設定。首脳宣言では「世界経済の不確実性と分断」に懸念を表明し、Ｇ２０が多国間で課題に一致して対処する重要性を訴えた。

南アのラマポーザ大統領は閉幕スピーチで、首脳宣言採択は「Ｇ２０が共通の課題に対し協調行動を促す枠組みとしての価値を裏付けた」と指摘。「われわれの共通目標が（見解の）相違を上回るとの認識を示した」と強調した。

２２日、南アフリカのヨハネスブルクで、２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）に出席する各国首脳ら（ＥＰＡ時事）

