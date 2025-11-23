日中首脳、接触見送り＝高市氏、重要鉱物の安定供給訴え―Ｇ２０

Newsfrom Japan

【ヨハネスブルク時事】高市早苗首相は２３日（日本時間同）、南アフリカ・ヨハネスブルクで開かれた２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）の最終日の討議で、重要鉱物の安定供給に向けた連携を呼び掛けた。閉幕後、記者団の取材に応じ、焦点だった中国の李強首相との接触に関し「会話する機会はなかった」と明らかにした。

高市首相は重要鉱物の安定供給が「世界経済の発展に不可欠だ」と強調。中国によるレアアース（希土類）の輸出規制を念頭に「重要鉱物の輸出管理について国際社会の懸念が高まっている」と指摘し、「精錬・加工を含む供給源多角化が喫緊の課題だ」と述べた。

供給網の過度な集中を避けるよう訴え「強靱（きょうじん）で信頼できる重要鉱物サプライチェーン（供給網）の構築に向け各国が連携して取り組む必要がある」と語った。

一方、台湾有事が「存立危機事態」に該当し得るとした高市首相の国会答弁に中国が反発する中、サミットに参加した日中の首相の対話があるかが注目された。首相は記者団に対し、「中国との対話にオープンだ。扉を閉ざすようなことはしていない」として、今後もハイレベル対話を模索する考えを表明。中国に対し「主張すべきことは主張していく」とも強調した。

２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）２日目の会合に臨む高市早苗首相＝２３日、南アフリカ・ヨハネスブルク（ＡＦＰ時事）

