日中対立「冷静」に見守る＝高市、李強両首相と懇談―韓国大統領

【ソウル時事】韓国の李在明大統領は、高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁に中国が反発していることについて、「韓国としては現状を冷静に見守り、国益を損なわず最大化するため最善を尽くすべきだ」との認識を示した。大統領府が２４日、外遊先での記者団への発言内容を明らかにした。

李在明氏は南アフリカで開かれた２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）に合わせ、２３日に高市氏や中国の李強首相と相次いで懇談。「少し無理をした。中国首相と会い、日本にも特別に要請してバランスを取った」といい、「韓国の立場を十分に説明し、誤解が生じないよう協議した」と振り返った。

李在明氏は高市氏との懇談で、厳しい国際情勢下での日韓協力の重要性と、首脳間の「シャトル外交」の継続で一致。「国家間の関係も人間関係と同じで、良い側面を見ようと努力し、難しい側面があれば管理して最小化すべきだ」と呼び掛けたという。

一方、李強氏との懇談では、１０月の習近平国家主席の訪韓を契機に、在韓米軍の迎撃ミサイル配備問題をきっかけに冷え込んでいた中韓関係が「全面的に復元された」と評価。信頼構築には意思疎通が重要だと確認し、北京で習氏と会談したいとの意向を伝えた。

２３日、南アフリカのヨハネスブルクで高市早苗首相と懇談する韓国の李在明大統領（ＥＰＡ時事）

