講談社側に２２０万円賠償命令＝松本人志氏報道巡り芸人勝訴―東京地裁

Newsfrom Japan

お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志氏の女性問題に関連し、写真週刊誌フライデーの記事で名誉を傷つけられたとして、お笑いコンビ「クロスバー直撃」の渡邊センス氏が発行元の講談社と編集長に計１１００万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が２５日、東京地裁であった。葛西功洋裁判長は名誉毀損（きそん）を認め、計２２０万円の支払いを命じた。

判決によると、フライデーは２０２４年１～４月、松本氏が１８年１０月にホテルで開催した飲み会に女性を誘うよう渡邊氏が知人女性に依頼したなどと報じた。

葛西裁判長は、記事の表現は渡邊氏が松本氏と性行為を行う要員として女性を手配するような人物との印象を与え、社会的評価を低下させると認定。講談社側が取材した知人女性の話を裏付ける証拠はなく、該当部分について渡邊氏や所属事務所に取材した事実もうかがわれないとして、「重要部分が真実と認められず、真実と信じる相当な理由もない」と結論付けた。

判決後に取材に応じた渡邊氏は「完全に勝った。今後こういうことがなくなれば（提訴した）意味がある」と話した。

フライデー編集部は「主張が認められず遺憾。判決内容を精査し、控訴を含めて対応を検討する」とコメントした。

講談社＝東京都文京区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]