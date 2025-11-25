大谷翔平、ＷＢＣ出場を表明＝日本代表に「うれしく思う」―野球

Newsfrom Japan

【ロサンゼルス時事】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手が２４日、自身のインスタグラムで来年３月に開催される野球の国・地域別対抗戦、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に日本代表「侍ジャパン」の一員として出場することを表明した。前回大会の写真を使い、「日本を代表して再びプレーできることをうれしく思います」と意気込みを示した。

前回の２０２３年は投打で優勝に貢献し、最優秀選手に選出された。日本が連覇を目指す来春の大会参加については以前から意欲を見せてきた。一方で、ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースは今月１日まで試合を行っており、ＷＢＣに出場することで来季への調整を心配する声もあった。

１３日には「球団と（の話し合いが）どうなるか、まずは連絡を待っている。これから先に決まっていくこと」と話し、大谷の決断が注目されていた。

ドジャースの大谷翔平が来年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に日本代表として出場することを表明したＳＮＳの投稿（本人のインスタグラムより）

大谷翔平選手（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]