「国宝」邦画実写で興収１位に＝１７３億７７００万円超、２２年ぶり新記録

Newsfrom Japan

東宝は２５日、映画「国宝」の興行収入が２４日までに１７３億７７３９万円に達したと発表した。アニメを除く日本映画の実写作品では、「踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ ２ レインボーブリッジを封鎖せよ！」（２００３年公開）の１７３億５０００万円を抜き、２２年ぶりに歴代１位記録を更新した。

「国宝」は、吉田修一さんの同名小説を李相日監督が映画化。芸道に身をささげる歌舞伎俳優の激動の半生を描く。任侠（にんきょう）の一門出身で、父の死後、上方歌舞伎の名家に引き取られ、女形の人間国宝にまで上り詰める主人公を吉沢亮さん、そのライバルで名家の御曹司役を横浜流星さんが務めた。「二人道成寺」「曽根崎心中」などの歌舞伎の場面が吹き替えなしで撮られ、話題を集めた。

６月の公開以降、各方面で評判となり、８月中旬には興収１００億円を突破。その影響で原作の累計発行部数は２００万部を超え、鑑賞後にロケ地に足を運ぶ「聖地巡礼」も見られ、映画界の枠を超えた社会現象となっている。

映画「国宝」の場面写真 （Ｃ）吉田修一／朝日新聞出版 （Ｃ）２０２５映画「国宝」製作委員会

映画「国宝」のポスター＝８月２９日、東京都新宿区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]