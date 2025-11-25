違憲状態１１件、合憲５件＝「１票の格差」判決出そろう―７月参院選、最高裁が統一判断へ

Newsfrom Japan

「１票の格差」が最大３．１３倍だった７月の参院選は投票価値の平等に反して違憲だとして、二つの弁護士グループが全国１４の高裁・支部に選挙無効を求めた計１６件の訴訟の判決が２５日、出そろった。「違憲状態」１１件、「合憲」５件と判断が分かれ、違憲判決はなかった。

１６件目となった広島高裁（河田泰常裁判長）は同日、国会による格差是正の見込みがあるとは評価できないなどとして「違憲状態」と判断した。いずれも選挙無効請求は退けており、原告側の上告を受けて最高裁が統一判断を示す見通し。

７月参院選の１議席当たりの有権者数は、福井県選挙区が最も少なく、神奈川県選挙区が最多だった。２０２２年の前回参院選から制度の見直しはなく、格差が前回の最大３．０３倍からやや拡大したことの評価が焦点だった。

７月参院選の「１票の格差」を巡る広島高裁の判決後、「違憲状態」などと書かれた紙を掲げる升永英俊弁護士（中央）ら＝２５日午後、広島市中区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]