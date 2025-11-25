福井知事が辞職表明＝セクハラ疑い、職員から通報

Newsfrom Japan

福井県の杉本達治知事（６３）は２５日、県庁で臨時記者会見を開き、辞職する意向を表明した。杉本氏を巡っては、セクハラに当たる不適切な内容のテキストメッセージが送られてきたとして、職員が県の外部窓口に通報し、県が調査してきた。杉本氏は「知事として議会に臨むのは適当ではない。県政の混乱を少しでも抑え、一日も早く新しい体制で県政を再始動していただくため、知事の職を辞する」と述べた。

公職選挙法の規定では、辞職の申し出を受けた議長が選挙管理委員会に通知した翌日から５０日以内に知事選が行われる。杉本氏は出直し選挙への出馬を否定した。

杉本氏は会見で、通報があった職員だけではなく、他の職員にもセクハラと思われるメッセージを送っていたと認めた。その上で「通報した人、私の言動により深く傷ついた方々に、深くおわびする。県民、県議、県職員の信頼を大きく損ね、心から謝罪する」と語った。議長への辞職の申し出は近日中に行うという。

県は通報先からの報告を受け、５月から内部調査を行い、９月からは特別調査委員として弁護士３人が事実関係を調べてきた。１０月には通報があったことを県が公表し、この他に同様の事案がないか確認するため職員約６０００人を対象にアンケート調査をしてきた。人事課によると、調査委員らは来年１月以降に結果を公表する見通し。

杉本氏は総務省出身で、２０１９年の知事選で初当選し、現在２期目。

臨時記者会見を開き、辞職する意向を表明した福井県の杉本達治知事＝２５日午後、県庁

