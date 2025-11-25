Ｓｕｉｃａにコード決済「テッペイ」機能＝ＰＡＳＭＯと連携、残高送金も―ＪＲ東など
ＪＲ東日本とパスモ（東京）などは２５日、スマートフォンのＩＣ乗車券アプリ「モバイルＳｕｉｃａ（スイカ）」と「モバイルＰＡＳＭＯ（パスモ）」に、コード決済サービス「ｔｅｐｐａｙ（テッペイ）」の機能を追加すると発表した。スイカは来年秋、パスモは２０２７年春をめどにサービスの提供を始める。両アプリの利用者同士で残高の送金や受け取りも可能となる。
スイカ、パスモのアプリをそれぞれ更新することで、テッペイが利用できるようになる。銀行口座やクレジットカード「ビューカード」などからテッペイの残高に入金する。コード決済の利用額は最大３０万円で、交通系ＩＣの上限額２万円を大幅に上回る。
ＪＲ東日本の中川晴美常務は記者会見で、「決済シーンの幅を広げ、より多くの場面で便利に利用できる」と述べた。
