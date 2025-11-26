安青錦が大関昇進、ウクライナ初＝「上を目指して精進」―大相撲

Newsfrom Japan

日本相撲協会は２６日、福岡国際センターで大相撲初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、東関脇の安青錦（２１）＝本名ダニーロ・ヤブグシシン、安治川部屋＝の大関昇進を満場一致で決めた。

ウクライナ出身では初めて。相撲協会の使者として浅香山理事（元大関魁皇）と大島親方（元関脇旭天鵬）が福岡県久留米市の安治川部屋宿舎で昇進を伝達。「大関の名に恥じぬよう、またさらに上を目指して精進いたします」と口上を述べた。

所要１４場所での昇進は年６場所制となった１９５８年以降の初土俵で、付け出しデビューを除けば最速。元関脇安美錦の安治川親方が育てた初めての大関で、新大関の誕生は昨年秋場所後の大の里以来。来場所は２横綱２大関となる。

ロシアによる母国への軍事侵攻を受け、２０２２年４月に来日。２３年９月の秋場所で初土俵を踏んでスピード出世。新関脇で臨んだ先の九州場所では３敗同士の決定戦で横綱豊昇龍を破り、初優勝を遂げた。

大関昇進の伝達式で口上を述べる安青錦（右）。左は安治川親方＝２６日、福岡県久留米市

大関昇進の伝達式後、タイを手に笑顔の安青錦＝２６日、福岡県久留米市

大関昇進の伝達式後、騎馬の上で喜ぶ安青錦（上）＝２６日、福岡県久留米市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]