工藤会幹部、無罪主張＝当日のアリバイ立証方針―王将社長射殺で初公判・京都地裁

Newsfrom Japan

「餃子の王将」を展開する王将フードサービスの社長だった大東隆行さん＝当時（７２）＝が２０１３年に射殺された事件で、殺人などの罪に問われた特定危険指定暴力団工藤会系組幹部田中幸雄被告（５９）の初公判が２６日、京都地裁（西川篤志裁判長）であった。田中被告は罪状認否で「私は決して犯人ではありません」などと述べ、無罪を主張した。

弁護側は「被告は事件当日、福岡県にいた可能性がある」と主張。「証人によって福岡にいた可能性を立証する」と述べた。また、「検察官は、間接事実によって被告の犯人性を立証しようとするが、いずれも決め手になるものではない」と指摘した。

検察側は証拠調べで、事件現場の鑑識結果や付近の防犯カメラの映像、逃走に使用したとみられる盗難バイクから硝煙反応が確認されたことなどを示した。被告の知人が事件前後に電話した際、「（被告は）『京都にいる』と言っていた」と証言したことなども明らかにした。

起訴状などによると、田中被告は１３年１２月１９日早朝、京都市山科区の同社本社前で、大東さんの胸や腹を拳銃で撃って殺害したとされる。

公判は今回を含めて計１２回開かれ、延べ計約４０人の証人尋問が行われる見通し。来年６月２９日に結審し、判決は同１０月１６日に言い渡される。最高裁が弁護側の特別抗告を棄却したため、審理は裁判員裁判から除外され、裁判官のみで行われる。

「餃子の王将」社長射殺事件の初公判が行われた京都地裁の法廷＝２６日午前、京都市中京区（代表撮影）

田中幸雄被告

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]