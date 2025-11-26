国債含み損、過去最大の３２兆円＝長期金利上昇で―日銀中間決算

Newsfrom Japan

日銀が２６日発表した２０２５年９月中間決算によると、保有する国債の含み損は９月末時点で３２兆８２５８億円（３月末は２８兆６２４６億円）と過去最大になった。日銀が金融正常化に向けて国債買い入れ減額などを進める中、長期金利の上昇（債券価格は下落）で国債の評価額が下落した。

今年１月に政策金利を０．５％に引き上げたことに伴い、日銀の当座預金に資金を預けている民間金融機関への利払い負担も増加。利払い費は１兆２６８３億円となり、保有国債から受け取る利息収入の１兆１８２０億円を上回る「逆ざや」となった。逆ざやが生じたのは比較可能な０８年１０月以降で初めて。

日銀は国債の満期保有を前提とした会計処理を採用しており、含み損は決算に反映されない。日銀は含み損の拡大について「政策運営に影響を与えるものではない」と説明している。ただ、中央銀行の財務健全性が悪化すると円の信認が崩れる恐れがある。

日銀本店＝東京都中央区

