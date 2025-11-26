周辺２町村が同意表明＝泊原発３号機再稼働巡り

Newsfrom Japan

北海道の神恵内村と共和町は２６日、北海道電力泊原発３号機（泊村）の再稼働に同意する意向をそれぞれ表明した。政府は両町村を含む周辺４町村と北海道に対して再稼働への理解を要請。泊村は既に同意の意向を示しており、道と岩内町の判断が焦点になる。

神恵内村の高橋昌幸村長は同日の議員協議会で、半導体メーカーのラピダス進出などで電力需要の増大が見込まれるほか、再稼働すれば電気料金が値下げされる見通しであることを挙げ、「道内全体に影響を及ぼす」と指摘。再稼働を求める村議会の意見書などを尊重し、「村として再稼働に同意する」と表明した。共和町の成田慎一町長も同意の意向を町議会で示した。

岩内町も近く町の判断を示すとみられる。鈴木直道知事は２６日の定例記者会見で、同日開会した道議会定例会で再稼働の是非に関する「私の考えを示したい」と表明。その後、議会での協議や道民の声などを踏まえ、来月１２日までの会期中に最終的な判断を下す見通しだ。

北海道電力泊原発（北海道泊村）＝２０２４年３月、北海道岩内町から撮影

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]