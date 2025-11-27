イチローさんや高市首相、一堂に＝恒例の「変わり雛」披露―東京

Newsfrom Japan

今年の世相を振り返る「変わり雛（びな）」が２７日、東京都台東区の料理店「上野精養軒」で報道各社に披露された。日米両国で野球殿堂入りを果たしたイチローさん（５２）＝本名鈴木一朗＝や、日本で女性初の首相に就任した高市早苗氏らのひな人形が並んだ。

老舗人形メーカー真多呂（同区）が毎年発表する恒例の企画。イチローさんの登場は５回目で、安倍晋三元首相と並び最多となった。１９７０年以来、大阪で５５年ぶりに開催された関西万博のほか、コメ価格の高騰に伴う「令和の米騒動」など、今年話題になった出来事が選ばれた。

同社の金林真一朗専務（３６）は「今年は新しい流れを感じられた年だった。来年も皆さんに活気を与えるニュースであふれてほしい」と話した。

変わり雛は来月１日～来年３月３日、同区の真多呂人形会館で一般公開される。

２０２５年に話題となった人物や出来事を振り返る真多呂の「変わり雛（びな）」＝２７日午前、東京都台東区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]