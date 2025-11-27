補正予算案１８兆３０３４億円＝コロナ禍除き最大、借金で穴埋め―高市政権初、２８日に閣議決定

Newsfrom Japan

政府は２８日、高市政権下で初めて策定した総合経済対策の裏付けとなる２０２５年度補正予算案を閣議決定する。物価高対策や産業力強化が柱で、一般会計の歳出総額は１８兆３０３４億円と、コロナ禍対策などで膨らんだ２０～２２年度を除き過去最大。税収の上振れ分などを歳入に計上するが、財源の６割超を国債の追加発行で賄う。

政府は補正予算案を今国会に提出し、年内の早期成立を目指す。

歳出総額は前年度補正の１３兆９４３３億円を大きく上回る。経済対策の関係経費は１７兆７０２８億円。分野別では、政権が最優先課題に掲げる「生活の安全保障・物価高への対応」に８兆９０４１億円を充てるほか、「危機管理投資・成長投資による強い経済の実現」に６兆４３３０億円、「防衛力と外交力の強化」に１兆６５６０億円を計上。また、さらなる物価高やクマ被害拡大など「今後への備え」として予備費を７０９８億円積み増す。

国会議事堂＝東京都千代田区

