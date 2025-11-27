１０月世界生産、１．５％減＝自動車８社、ホンダは半導体不足響く
Newsfrom Japan経済・ビジネス
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
自動車大手８社が２７日発表した１０月の世界生産台数は前年同月比１．５％減の２２２万台だった。ホンダは、中国系半導体メーカーのネクスペリアから製品供給が停滞した影響で１０．９％減少した。ＳＵＢＡＲＵ、マツダ、三菱自動車も大きく落ち込んだ。一方、トヨタ自動車は北米でハイブリッド車（ＨＶ）の販売が好調で、３．８％増の９２万台と単月で過去最高を更新した。
ホンダは２カ月ぶりのマイナス。半導体供給の停滞により、１０月下旬にメキシコの工場で生産を停止。米国、カナダでも減産していた。メキシコでの生産は今月１９日に再開。米国、カナダも２４日以降に正常化した。
ＳＵＢＡＲＵは２６．４％の大幅減。国内主力工場の工事に伴う生産ラインの一部停止や、海外で調達元の設備トラブルによる部品納入の遅れが影響した。
８社の世界販売は０．４％減の２１１万台だった。マツダや三菱自の減少が目立った。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]