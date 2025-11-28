連合、賃上げ「５％以上」要求決定＝生活水準向上目指す―２６年春闘方針
連合は２８日、千葉県浦安市で中央委員会を開き、２０２６年春闘方針を正式に決定した。基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせた賃上げ要求は全体が「５％以上」、中小労働組合が「６％以上」と、いずれも前年の水準を維持。物価変動の影響を除いた実質賃金のマイナスが続く中、高水準の賃上げを継続的に実現し、生活水準の向上につなげる。
全体の賃上げ要求のうち、ベア分は「３％以上」と設定。このほかパートなど非正規労働者の賃上げ率については「７％」と、初めて数値目標を掲げた。
芳野友子会長はあいさつで「（物価上昇と賃金上昇の）釣り合いが取れなければ経済は縮小し、『失われた３０年』に逆戻りしてしまう」と指摘。２６年春闘については「賃上げノルム（社会通念）を定着させ、デフレマインドから完全に脱却できるか、日本社会全体の正念場だ」と訴えた。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]