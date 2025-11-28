Ｎ党立花容疑者を起訴＝元兵庫県議への名誉毀損罪―神戸地検

Newsfrom Japan

斎藤元彦兵庫県知事の告発文書問題に絡み、１月に死亡した竹内英明元県議＝当時（５０）＝に関する虚偽情報を発信したとして、神戸地検は２８日、名誉毀損（きそん）の罪で政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首、立花孝志容疑者（５８）を起訴した。

起訴状によると、立花容疑者は昨年１２月１３～１４日、竹内氏について、大阪府内の街頭演説で「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言。竹内氏が亡くなった後の今年１月１９～２０日、「明日逮捕される予定だったそうです」などと発言、投稿し、名誉を傷つけたとされる。

死後の名誉毀損罪について公判で審理されるのは異例とみられる。死後の名誉毀損罪は、虚偽の事実を示した場合にのみ成立するため立証のハードルが高いとされ、立花容疑者が虚偽情報と認識していたかなどが焦点となりそうだ。

立花容疑者は今月９日の逮捕前、「発信したことは争わない」とした上で「真実相当性はあった」と主張していたが、弁護人は同１４日、同容疑者について「真実相当性は争わない。罪を認め、謝罪すべきところは謝罪する」と述べた。

