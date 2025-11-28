証券口座乗っ取り、中国籍２人逮捕＝相場操縦容疑―株価つり上げ、売り抜けか・警視庁

Newsfrom Japan

オンライン証券口座が乗っ取られ、株を不正に売買される被害が相次いだ問題で、警視庁などの合同捜査本部は２８日、金融商品取引法違反（相場操縦）などの容疑で、いずれも中国籍の会社経営リン・シンハイ（３８）＝川崎市川崎区宮本町、職業不詳ジャン・ロン（４２）＝東京都江東区豊洲＝両容疑者を逮捕した。認否は明らかにしていない。一連の問題での容疑者逮捕は初めて。

金融庁によると、この問題で１月から１０月末までの不正取引は計９３４８件、売買金額は約７１１０億円に上る。

２人は株価をつり上げ、高値で売り抜ける手口で不正に利益を得ていたとみられ、警視庁などは一連の問題への２人の関与や組織性がないかなど実態解明を進める。

逮捕容疑は３月１７日、氏名不詳者らと共謀し、１０都府県の男女の証券口座１０口座に不正アクセス。東証スタンダードに上場する１社の株を不正につり上げるため、乗っ取った口座やリン容疑者の法人名義口座で大量に買い注文を出すなどした疑い。

警視庁サイバー犯罪対策課などによると、不正アクセスにより、相場操縦のための資金も確保していたとみられる。取引により同社の株価は８４円から１１０円まで上昇。売却して約８６０万円の利益を得ていたという。

警視庁本部＝東京都千代田区

