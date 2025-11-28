日韓発展「重要」７６％＝日米「良好」低下、関税影響か―内閣府調査

Newsfrom Japan

内閣府は２８日、「外交に関する世論調査」の結果（速報値）を公表した。国交正常化６０年を迎えた韓国について、今後の関係発展が「重要」「まあ重要」と答えた人は合わせて７６．０％。調査方法が変更されたため単純比較はできないが、過去最高となった。両国首脳による関係改善の動きが影響したもようだ。

米国との関係を「良好」「まあ良好」とした回答の合計は７０．８％。過去５年は８０％台半ば以上を推移しており、トランプ米政権の高関税措置が不安視されたとみられる。中国とは昨年の前回調査比４．５ポイント増の１３．３％だった。ただ、今回の結果はトランプ大統領の来日や、高市早苗首相の台湾有事発言の前に集計された。

ロシアに対して「良好」「まあ良好」と感じたのは６．３％。同国のウクライナ侵攻以降、低水準が続いている。「北朝鮮について関心を持っていること」（複数回答）では、拉致が７９．４％。以下、ミサイル、核の順だった。

開発途上国への政府開発援助（ＯＤＡ）を巡っては、「支援は日本国内に回すべきだ」との不満がある。今回の調査で「現在程度でよい」と回答したのは５３．７％と最も多く、「積極的に進めるべきだ」は２２．６％。「なるべく少なく」は１８．８％、「やめるべきだ」は３．８％にとどまった。

調査は９月２５日～１１月２日、全国の１８歳以上の３０００人を対象に郵送で実施。速報値をまとめた先月２４日時点での回収率は５５．５％。

日韓両国の国旗

