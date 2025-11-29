１０億円寄付の企業、Ｖチューバーも＝支援の申し出続々、生活再建を後押し―１８２棟焼損の大分火災

Newsfrom Japan

住宅など１８２棟を焼き、いまだ１００人以上が避難所で暮らす大分市佐賀関の大規模火災を巡り、地元ゆかりの財界人やインターネット配信者らが続々と支援を表明している。１０億円の寄付を申し出た企業も。地域への愛着や、感謝の思いが、被災者の生活再建を後押しする。

「皆さんが少しでも元気になるような形で使ってほしい」。非鉄大手ＪＸ金属（東京）は２８日、グループで計１０億円の寄付を市に申し出た。関連会社の佐賀関製錬所は１９１６年に操業を開始するなど、被災地とのゆかりは深い。同製錬所の坂本茂樹副所長は「これまで１１０年間、地域に支えていただいた」と寄付に込めた思いを明かす。

ユーチューブのフォロワー数が２００万人を超える人気バーチャルユーチューバー（Ｖチューバー）で、大分県で育ったという「白銀ノエル」さんは、２４日の自身のライブ配信で、ファンの視聴者から送られるチップの全額相当を寄付すると表明。海の幸に恵まれた佐賀関には何度か訪れたことがあるとして、「一日も早い復興を心よりお祈りする」とＸ（旧ツイッター）に投稿した。

貸し会議室大手のティーケーピー（東京）は、市への３０００万円の財政支援と、運営するホテルの全２５５客室を一時避難先として提供することを決定した。今後も継続的に支援をする方針で、同市出身の河野貴輝社長は「微力ではあるが、被災されたみなさまの生活再建の一助となれば幸い」とコメントした。

１８日の火災発生を受け、市と県は２０日に義援金の募集を開始した。これまで市には約１億１５００万円（２８日正午現在）が集まり、県に寄せられる金額も日を追うごとに増えているという。

火災はほぼ収束したが、避難所にはいまだ約８０世帯１１０人が身を寄せている状態で、被災者の生活再建支援はこれからが本番。足立信也市長は「インフラの復旧など一日も早い復興に向けて全力で取り組む」と意気込んでいる。

佐賀関の大規模火災を受け、大分市に寄付を申し出るＪＸ金属製錬株式会社の坂本茂樹佐賀関製錬所副所長（右）＝２８日午後、同市役所

焼けた車やがれきが残る大規模火災の現場＝２７日、大分市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]