国内線９５便欠航、１万３２００人に影響＝３０日も６便―エアバス機の整備作業で・全日空

Newsfrom Japan

全日空は２９日、同社が所有する欧州航空機大手エアバスの「Ａ３２０」「Ａ３２１」型機で機体システムの整備作業が必要になったとして、国内線計９５便を欠航にし、約１万３２００人に影響が出た。３０日も６便の欠航が決まった。

エアバスが２８日、Ａ３２０シリーズの飛行制御機能に不具合が起きる可能性があるとして、世界の運航会社にソフトウエアの即時修正を要請。これを受け全日空は、所有する３４機について対応を進めている。１機当たりの作業に４時間程度かかるという。

２９日に欠航したのは羽田（東京）や新千歳（北海道）、福岡など発着の便。利用者には他の航空会社を含めた振り替え便や、料金の払い戻しなどの対応をした。

スターフライヤーや格安航空会社（ＬＣＣ）ピーチ・アビエーションも該当機を所有しているが、いずれも欠航は発生しない見通し。日本航空は所有しておらず影響はないとしている。

全日空は「多くの運航便に遅延・欠航が発生し、多大なるご迷惑をおかけすることを深くおわび申し上げる」とコメントした。

羽田空港の全日空欠航専用カウンターに並ぶ人ら＝２９日午後、東京都大田区

羽田空港の全日空欠航専用カウンターに並ぶ人ら＝２９日午後、東京都大田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]