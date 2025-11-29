日本歌手の公演、強制中断＝アニメイベント中止、文化排除本格化―中国

Newsfrom Japan

【上海時事】中国・上海市で２８日に開幕したアニメ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース）」など日本の人気キャラクターをテーマにしたイベントで、日本の歌手が歌唱途中に強制的に公演を中断させられる騒ぎがあった。イベントは３０日までの予定だったが、主催のバンダイナムコは中止を決定。中国で台湾有事を巡る高市早苗首相発言への反発が広がる中、日本のアーティストの公演やイベントの中止が相次いでいる。

イベント会場にはワンピースや「機動戦士ガンダム」など人気キャラクターの体験型アトラクションブースが設置され、初日の２８日には多くの中国人アニメファンらが訪れた。夕方にはワンピースの主題歌を歌う歌手の大槻マキさんの公演が始まったが、曲の途中で照明と音が落とされ、強制的に終了させられた。

大槻さんの公式サイトは「やむを得ない諸事情により急きょ中断せざるを得ない状況となった」と伝えた。

日中の摩擦激化で、中国では音楽公演など日本関連のイベントが相次いで中止され、日本の文化コンテンツ排除の動きが本格化している。上海では２９日に歌手の浜崎あゆみさんのコンサートが予定されていたが、２８日になって急きょ中止が決定した。

中国・上海市で日本のアニメイベントの会場前に掲げられた看板＝２８日

