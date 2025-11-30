笹川陽平氏、ハンセン病集落訪問＝患者支援を呼び掛け―インド首都

Newsfrom Japan

【ニューデリー時事】日本財団の笹川陽平名誉会長が２９日、インド・ニューデリーにあるハンセン病回復者やその家族が暮らすコロニー（集落）を訪れた。笹川氏は世界保健機関（ＷＨＯ）の同病制圧大使を務めており、同行した日本企業の現地法人トップら約３０人に支援を呼び掛けた。

インドは世界のハンセン病の新規患者数の約６割を占める。笹川氏訪問に合わせ、実態を知ってもらおうと同国で患者支援や差別撤廃に取り組む笹川保健財団が在留邦人向けに見学会を企画した。

訪問した集落には約２００～２５０人が住む。治療法は確立されているものの、発症者はインド特有の身分制度カーストから除外された存在と見なされ故郷を追われたり、奇異の目を避けるため自発的に集まったりしてこうした集落が形成される。全土で約８００カ所あるという。

集落の代表者は参加者に、当局から立ち退きを求められていることなど現状の課題を説明。長期的支援を求めた。笹川氏は「世界的に差別を伴う病気」と述べ、「まだまだ問題がある。関心を寄せ、協力してもらいたい」と訴えた。

ハンセン病回復者やその家族が暮らすコロニー（集落）を訪れた日本財団の笹川陽平名誉会長＝２９日、インド・ニューデリー

ハンセン病回復者やその家族が暮らすコロニー（集落）を見学する在留邦人ら＝２９日、インド・ニューデリー

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]