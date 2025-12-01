愛子さま、２４歳に＝戦後８０年、平和へ強い思い

Newsfrom Japan

天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１日、２４歳の誕生日を迎えられた。日本赤十字社での勤務と公務の両立で忙しくも充実した日々を送り、初めて外国を公式訪問するなど新たな経験も積んだ。戦後８０年の今年は両陛下と沖縄、長崎、東京都慰霊堂を訪れ、平和への強い思いを新たにした。

皇室の国際親善の担い手として、２月に宮内庁新浜鴨場（千葉県市川市）での外交団接遇行事、３月には国賓のブラジル大統領を招いた宮中晩さん会に初めて出席。１１月のラオス訪問では、国家主席ら同国要人と面会し、晩さん会などに出席。もてなしをありがたく思い、日本との友好親善関係が一層進展することを願っている。

５月に世界災害救急医学会開会式に出席し、公務で初めて「お言葉」を述べた。戦後８０年に当たっての訪問で慰霊の気持ちを深め、戦争体験者や遺族、語り部が平和の尊さを語り継ぎ、平和を守ろうと取り組んでいることに心から敬意を抱いた。

自然災害の被災地にも心を寄せ、５月には石川県を訪れ、地震や豪雨に見舞われた能登半島の復興状況を視察。９月には中越地震で大きな被害が出た新潟県の旧山古志村（現長岡市）に足を運んだ。自身が関わる赤十字やボランティアの活動について多くを学び、日赤の青少年・ボランティア課での仕事に生かしたいと考えている。

６月にはご一家の飼い犬「由莉（ゆり）」が死ぬという悲しい出来事があったが、８月には新たに三毛で雌の保護猫を迎えた。「美海（みみ）」と名付け、９歳になった猫「セブン」と共にかわいがっており、一緒に暮らす猫やカメなどとの触れ合いが心安らぐひとときとなっている。

２４歳の誕生日を前に写真撮影に臨まれる天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝１１月７日、皇居・御所（宮内庁提供）

ラオス公式訪問前にラオス語を学習される天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝１１月１０日、皇居・御所（宮内庁提供）

６０歳の誕生日を迎えた秋篠宮さまにお祝いのあいさつをするため、秋篠宮邸のある赤坂御用地に入られる天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝３０日午前、東京都港区（代表撮影）

天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが撮影された天皇ご一家の飼い猫「美海（みみ）」（宮内庁提供）

