利上げ是非、１２月会合で判断＝賃上げの情報収集―植田日銀総裁

日銀の植田和男総裁は１日、名古屋市で講演し、１８、１９両日に予定される次回の金融政策決定会合に関し、「さまざまなデータや情報を基に点検・議論し、利上げの是非について適切に判断したい」と表明した。「本支店を通じ、企業の賃上げスタンスに関して精力的に情報収集している」と述べ、２０２６年春闘に向けた動きを見極めて最終的に決断する姿勢を示した。

植田氏は利上げについて、「景気にブレーキをかけるものではなく、安定した経済・物価の実現に向けアクセルをうまく緩めていくプロセスだ」と強調。金融緩和の度合いを適切に調整することは、「金融資本市場の安定を確保しつつ、物価安定目標をスムーズに実現するとともに、わが国経済を息の長い成長軌道に乗せるために必要だ」と説明した。

追加利上げを巡っては、経済成長を重視し、金融緩和を志向する高市政権の理解を得られるかが焦点になっている。植田氏は、適切な金融政策調整は「これまでの政府と日銀の取り組みを最終的に成功させることにつながる」として、政権側に理解を求めた。

春闘に関しては、「賃上げの原資となる企業収益は全体として高い水準が維持される」と期待を表明した。また、円安を巡り、「過去と比べ、為替の変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている」と指摘。インフレを加速させないか注視する考えを示し、中部地方の経済界代表との意見交換でも「為替相場の動向は今後もしっかり見ていきたい」と語った。

金融経済懇談会で発言する日本銀行の植田和男総裁＝１日午前、名古屋市中区

