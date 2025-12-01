中国ＢＹＤ、日本でＰＨＶ初投入＝スポーツ多目的車、３９８万円から

Newsfrom Japan

中国の電気自動車（ＥＶ）最大手、比亜迪（ＢＹＤ）の日本法人は１日、独自開発した高効率システムを搭載したプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）「ＳＥＡＬＩＯＮ ６（シーライオン シックス）」を発売したと発表した。２０２３年に日本で乗用車の販売を始めて以来、初めてのＰＨＶ投入。価格は前輪駆動モデルが３９８万２０００円で、四輪駆動が４４８万８０００円。ＥＶの普及が遅れている日本市場でラインアップを広げる。

初投入のＰＨＶはスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）タイプ。ＢＹＤは０８年にＰＨＶの量産、販売を始め、累計の世界販売台数は７４０万台を超える。新モデルに搭載するＰＨＶ用システム「ＤＭ―ｉ（デュアル・モード・インテリジェンス）」は、静かでスムーズな加速と長距離走行時の低燃費が売り。

中国の電気自動車（ＥＶ）最大手、比亜迪（ＢＹＤ）が日本に初投入したＰＨＶ「ＳＥＡＬＩＯＮ ６」の発表会で、あいさつする同社日本法人の東福寺厚樹社長＝１日午前、東京都港区

中国の電気自動車（ＥＶ）最大手、比亜迪（ＢＹＤ）が日本で初めて投入したＰＨＶ「ＳＥＡＬＩＯＮ ６」＝１日午前、東京都港区

