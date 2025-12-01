長期金利、一時１．８７５％に上昇＝１７年半ぶり、早期利上げ観測で―円高進行、株は１０００円超下落

Newsfrom Japan

１日の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債の流通利回りが、一時１．８７５％に上昇（債券価格は下落）した。２００８年６月以来、約１７年半ぶりの高水準。日銀の植田和男総裁の発言を受けて、早期利上げ観測が強まり、債券を売る動きが加速した。

植田総裁は同日午前、名古屋市での講演で、１８、１９両日開催の金融政策決定会合に関し、「利上げの是非について適切に判断する」と表明。午後の会見では、「緩和度合いの調整が遅れると混乱を引き起こしてしまう」などと発言したのを受け、金利に上昇圧力が掛かった。高市政権の大規模経済対策が、財政を悪化させるとの見方も、債券売りを強めた。

東京外国為替市場の円相場は、日銀の利上げで日米の金利差が縮小するとの思惑から、円買い・ドル売りが広がり、１ドル＝１５５円台前半に上昇した。午後５時現在は１５５円３７～３７銭と前週末比９１銭の円高・ドル安。

１日の東京株式市場で、日経平均株価は一時前週末比１０００円超下落した。前週の上昇を受けた利益確定の売りが広がった。為替相場が円高・ドル安に振れたことも、日本株には逆風になった。日経平均の終値は９５０円６３銭安の４万９３０３円２８銭。

１７年半ぶりの水準を付けた長期金利を示すモニター＝１日午後、東京都中央区

日経平均株価の終値を示すモニター＝１日午後、東京都中央区

