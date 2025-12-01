定数減「選挙区２５、比例２０」軸＝衆院１割、自維党首が合意―協議不調なら１年後実施

Newsfrom Japan

高市早苗首相（自民党総裁）は１日、日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）と首相官邸で会談し、衆院議員定数（４６５）を小選挙区と比例代表合わせて約１割削減することで合意した。内訳は「小選挙区２５、比例２０」が軸。こうした内容を盛り込んだ関連法案について、双方の党内手続きを経て野党各党に賛同を呼び掛ける。

会談後、吉村氏は記者団に「（与野党間で）１年間しっかり協議した上で決まらなければ（自動的に）議員定数は１割削減し、小選挙区と比例を組み合わせた数にする方向性を決定した」と説明。「合意に至ったことは非常に大きい」と歓迎した。

同席した自民の鈴木俊一幹事長は「（関連法案を）今国会に提出し、成立を期す」と明言した。会談には同党の萩生田光一幹事長代行や維新の藤田文武共同代表、中司宏幹事長も加わった。

首相官邸に入る高市早苗首相＝１日午前、東京・永田町

政府・与党連絡会議終了後、記者団の質問に答える日本維新の会の吉村洋文代表（右）と自民党の鈴木俊一幹事長＝１日午後、首相官邸

政府・与党連絡会議に臨む高市早苗首相（右奧）と日本維新の会の吉村洋文代表（左手前から２人目）＝１日午後、首相官邸

