「進撃の巨人」で投資呼び込み＝高市首相、サウジ主導会議で

「Ｊｕｓｔ ｓｈｕｔ ｙｏｕｒ ｍｏｕｔｈｓ… ｉｎｖｅｓｔ ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ ｉｎ ｍｅ！（いいから黙って全部俺に投資しろ）」。高市早苗首相は１日、東京都内で開かれたサウジアラビアが主導する国際金融に関する会合で、漫画「進撃の巨人」の有名なせりふを用いて日本への投資を呼び掛けた。

あいさつの結びで「サウジでは日本の漫画、アニメが非常に人気だと伺った」と切り出した首相。「お願いしたいことはお分かりだと思います。Ｊａｐａｎ ｉｓ ｂａｃｋ，ｉｎｖｅｓｔ ｉｎ ｊａｐａｎ（日本は復活する、日本に投資を）」と締めくくった。

ただ、首相の「責任ある積極財政」路線には財政規律の観点から懸念の声も出ている。この後の質疑で、首相は「戦略的に財政出動を行うことで強い経済を実現し、債務指標の着実な改善を続けることで、日本経済の成長力と財政への信認を同時に引き上げる」と強調した。

フューチャー・インベストメント・イニシアチブ（ＦＩＩ）に登壇した高市早苗首相＝１日、東京都港区

