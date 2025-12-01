邦人３人、大麻密輸で訴追＝マレーシア
【クアラルンプール時事】マレーシア税関当局は１日、大量の大麻を持ち込もうとしたとして、危険薬物法違反の罪で日本人の男３人を訴追した。３人は１１月１８日、バンコクからクアラルンプール国際空港に到着した際、大麻計４３．４キロを隠し持っているところを見つかり、拘束されていた。
訴追されたのは、マツキ・ワタル（４２）、ユアサ・リョウタ（３２）、１９歳男の３被告。マツキ被告は広島県、ほか２人は大阪府出身という。訴追状によると、それぞれ大麻１４キロ余りをマレーシアに持ち込もうとした。
被告側弁護士によれば、３人は依頼を受けて運んだ荷物から違法な麻薬が見つかったことに衝撃を受けていると主張。罪状を否認する予定だという。
当局は当初、空港の税関検査で３人のスーツケースの中からコカイン計１２キロが見つかったと発表したが、その後の調べで大麻約４３．４キロ（約１億６０００万円相当）だったことが判明した。
