セブン、自動運転で商品輸送実験＝業界初、ドライバー不足に対応
セブン―イレブン・ジャパン（東京）は１日、自動運転トラックで商品を輸送する実証実験を始めると発表した。コンビニ・スーパー業界では初の取り組み。ドライバー不足による輸送力の低下が懸念される中、商品の安定的な供給につなげる。
実験は、自動運転システムを開発するＴ２（同）、三井物産物流グループ（同）と共同で実施。埼玉県新座市の物流拠点から兵庫県尼崎市の拠点までを結ぶルートのうち、東名高速道路と名神高速道路の一部区間で実証する。Ｔ２のトラックを使用し、傘やカップみそ汁、ティッシュといったプライベートブランド（ＰＢ）の常温商品を運ぶ。２０２６年４月までに計３回行う予定だ。
燃料には、家庭や学校から回収した使用済み食用油を再利用したバイオ燃料を活用。二酸化炭素（ＣＯ２）削減にも取り組む。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]